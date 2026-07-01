Le cicche di sigarette nella spiaggia di Torre di Mezzo

Santa Croce Camerina – Buongiorno Ragusanews,

l’educazione in spiaggia non è mai troppa.

Voglio segnalarvi la presenza di cicche di sigarette in spiaggia, in una delle spiagge più belle del Ragusano parliamo di Torre di Mezzo, uno scorcio incantato, un piccolo golfo disegnato dal mare e del vento dove ogni tanto con mia moglie veniamo per rilassarci in settimana.

Ebbene, stamani al nostro arrivo abbiamo notato una spiaggia piena di cicche, mozziconi di sigarette, è impensabile che in un posto del genere sia deturpato così da tanta inciviltà, anche io sono un fumatore ma per questo porto con me il posacenere da spiaggia, forse per molti questo concetto è di troppo ma se tutti avessero l’ accortezza e quella sensibilità sicuramente avremmo un posto senza dubbio migliore.

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