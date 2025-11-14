Le Ciminiere di Catania dopo l’incendio sembrano il Colosseo: un rudere

Catania – Le foto scattate dal drone sono impietaose. Mostrano un rudere che somiglia al Colosseo.

«Sembra la rovina di un teatro romano». Da ieri, a poche ore dal rogo che ha devastato l’auditorium delle Ciminiere noto come “il Cutuliscio”, opera iconica dell’architetto Giacomo Leone che con il suo colore nero riprendeva i colori tipici della scogliera catanese, girano in maniera incontrollata decine di immagini relative a quanto resta del teatro. Due sale rispettivamente da 1.200 e 600 posti la cui copertura in legno è andata distrutta in poche ore.

Difficile, se non impossibile, risalire all’autore delle immagini: sono state riprese da un drone, e poi postate in maniera anonima su vari gruppi Facebook. Da lì sono rapidamente diventate “virali”. L’area è del resto sottoposta a sequestro per le indagini in corso sull’origine del rogo da parte dell’autorità giudiziaria (da qui, forse, la prudenza dell’autore a non rivelare pubblicamente il proprio nome), ma non sembrano esserci dubbi sulla veridicità degli scatti, risalenti alla giornata del 12 novembre, ovvero a poche ore dall’incendio.

