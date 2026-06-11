Le discariche abusive in contrada Serrapero a Modica

Modica – Salve Ragusanews,

mi chiamo Walter e vivo a Modica in zona Serrapero Cavaispica.

Vorrei segnalarvi un gravoso problema che da anni si protrae nelle nostre splendide campagne.Le discariche vicino ai casonetti dei rifiuti, ho la sfortuna di abitare vicino a una di queste postazioni e puntualmente in pochi giorni si formano cumuli di rifiuti frutto della mancanza di civiltà di noi cittadini.

Non ho nulla da recriminare con la ditta di raccolta di nettezza urbana che fa quello che può, nè con il Comune che potrebbe fare di più. Dico che sono stanco della totale mancanza di educazione che porta la gente a comportarsi in questo modo i servizi ci sono, l’isola ecologica a Modica è aperta solo due mezze giornate a settimana ma previo appuntamento vengono a ritirare gli ingombranti fino a casa, eppure la gente carica mobili e divani e li abbandona per strada.

Poi ci sono quelli che vengono nella casa di campagna per il barbeque della domenica e poverini stanchi buttano la spazzatura per strada (vedi foto). Grato se prenderete in considerazione la mia segnalazione porgo cordiali saluti e sono a vostra disposizione per ogni chiarimento.

Allego foto scattate oggi pomeriggio.

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