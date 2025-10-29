Condividi "Le false borse e le false scarpe Gucci nelll’outlet abusivo al quartiere Zia Lisa a Catania" sui social

Catania – La guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 6.600 prodotti falsi tra capi di abbigliamento, orologi, scarpe e accessori riportanti marchi di noti brand.

Monitorando i social network, i finanzieri hanno scoperto un catanese che pubblicizzava e vendeva merce contraffatta ai followers, proponendo sconti vantaggiosi. E’ stato individuato anche il locale usato come magazzino e ‘punto vendita’ nella zona Zia Lisa/Villaggio Sant’Agata.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati 6.671 capi contraffatti riportanti marchi famosi quali Rolex, Nike, Gucci, Dior, Versace, Christian Louboutin, Chanel, Burberry, Fendi, Balenciaga, Lacoste ed Emporio Armani. Per il catanese è scattata la denuncia.

