Le foto del matrimonio della figlia di Sting a Noto

Noto – Prima c’è stato quello che gli americani chiamano il pre-wedding, cioè una sorta di pre matrimonio che ha preceduto la cerimonia civile che è stata celebrata qualche giorno dopo sempre a Noto.

E per il suo sì con Maximillian Wright, Fuschia Kate Summer, figlia di prime nozze di Sting, ha scelto la stessa location in cui anni fa si sposarono, sempre con un rito civile, Chiara Ferragni e Fedez. “Dimora delle Balze”, l’agri-resort di lusso nelle campagne di Noto, ha fatto da cornice alle nozze che per giorni hanno rappresentato un evento nella cittadina siracusana del Barocco, esattamente com’era successo per gli ormai ex Ferragnez: ospiti in giro per la città, banchetti allestiti anche nelle vie principali, negozi coinvolti nell’allestimento del matrimonio. In città anche Sting che ha accompagnato la figlia fino all’altare.

