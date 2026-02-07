Le foto della corona caduta ai ladri durante il furto al Louvre

Parigi – Il Museo del Louvre di Parigi ha pubblicato per la prima volta le foto della corona dell’imperatrice Eugenia che era stata rubata dai ladri che hanno compiuto il furto al museo lo scorso ottobre e poi trovata per terra poco lontana dal museo. La polizia aveva da subito ipotizzato che i ladri l’avessero persa nella fuga. Come si vede dalle foto, è molto deformata, probabilmente a causa di come è stata tirata fuori dalla teca in cui era esposta: in modo brusco e attraverso una stretta fessura che i ladri avevano creato sulla teca usando una smerigliatrice. Il museo ha aggiunto che si è poi ulteriormente deformata a causa di un secondo «shock violento». Il museo ha detto comunque che quasi tutti i suoi pezzi sono ancora presenti, e che per questo sarà possibile restaurarla completamente.

La corona infatti ha ancora tutti e 56 gli smeraldi che aveva in origine, e ha perso solo una decina dei 1.354 diamanti che la decoravano. Il museo dice che si tratta di diamanti di taglia «molto piccola» e che altri nove si sono staccati ma sono stati conservati. La perdita più grave è quella di una delle otto aquile d’oro che adornavano il perimetro. Il museo ha fatto sapere di non aver ancora selezionato chi la restaurerà, ma che un comitato consultivo di esperti accompagnerà il lavoro. La corona è uno dei più importanti gioielli della collezione del Louvre: fu commissionata al gioielliere Alexandre Gabriel Lemonnier dall’imperatore Napoleone III per sua moglie Eugenia in vista dell’Esposizione Universale del 1855 e fu acquistata dal museo nel 1988.

Il furto era avvenuto domenica 19 ottobre 2025 in pieno giorno ed era durato sette minuti. I quattro ladri che l’hanno compiuto avevano utilizzato un montacarichi parcheggiato in strada per arrivare al primo piano dell’edificio, dove hanno poi forzato le finestre e rubato alcuni gioielli della collezione di Napoleone e di alcune sovrane francesi. I quattro erano poi scappati in motorino. Il valore dei gioielli rubati è stato stimato intorno agli 88 milioni di euro. Nonostante negli scorsi mesi siano state arrestate e incriminate diverse persone che la polizia reputa essere collegate in modi diversi al furto, dei gioielli rubati non si sa ancora niente.

