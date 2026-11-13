Le foto di Tonino Trovato alla galleria Montevergini a Siracusa

Siracusa – Si inaugura oggi pomeriggio alle 18 alla Galleria Montevergini a Siracusa la mostra collettiva Mediterraneum Collection che propone, fra gli altri, gli scatti del fotografo sciclitano Tonino Trovato.

Le fotografie di Franco Fontana, Peter Lindbergh e Oliviero Toscani arrivano a Ortigia con Mediterraneum Collection – Un archivio in divenire, la mostra che si inaugura oggi, venerdì 13 novembre, alle 18 alla galleria Montevergine Arte Contemporanea, in via Serafino Privitera 6/8. Curata da Marilena Vita, l’esposizione fa parte della diciottesima edizione del Med Photo Fest e ospita anche i fotografi dello storico Foto Cine Clube Bandeirante di San Paolo, in Brasile.

La mostra presenta una selezione dall’archivio nato per iniziativa del fotografo catanese Vittorio Graziano, fondatore del festival. La raccolta si è formata negli anni attraverso acquisizioni e donazioni di autori italiani e stranieri, in parte legate alle diverse edizioni del Med Photo Fest. A Ortigia saranno esposte anche opere di Maurizio Galimberti, Giuliana Traverso, Marcio Scavone e Ljdia Musso.

Per la tappa siracusana, Vita ha costruito il percorso a partire dagli accostamenti fra le immagini. Fotografie nate in contesti diversi vengono esposte una accanto all’altra, lasciando emergere affinità e differenze tra gli autori. È da questa possibilità di rileggere la raccolta a ogni nuovo allestimento che prende senso il sottotitolo Un archivio in divenire. La partecipazione del circolo di San Paolo rinnova un rapporto con la fotografia brasiliana già al centro dell’edizione 2022 del festival.

La mostra resterà aperta fino al 15 dicembre, dal martedì al sabato, dalle 16.30 alle 19.30.

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