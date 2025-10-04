Scicli – Le foto di Tonino Trovato in mostra a Catania.

Fino al 27 ottobre i lavori del fotografo sciclitano si trovano al complesso culturale “Le Ciminiere” a Catania, che ospita la diciassettesima edizione del “Med Photo Fest”, il festival internazionale dedicato all’arte fotografica, promosso dall’associazione culturale Aps Mediterraneum, sotto la direzione artistica di Vittorio Graziano, patrocinato, tra tutti, da Regione Siciliana, Comune di Catania, Università di Catania e Città Metropolitana di Catania. Il tema che ispira quest’anno la mostra è “Storie di Donne”. Seguendo questa direttrice, Trovato ha deciso di proporre alcuni suoi lavori in una raccolta dal titolo “La ricerca della Grande Bellezza”.

