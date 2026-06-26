Le Frecce Tricolore nel cielo di Marina di Modica, Scicli, Ragusa

Una sopresa che ha lasciato a bocca aperta i tanti turisti che visitano i centri iblei in queste ore.

Modica – Attese a Marina di Modica per le 12:30 di oggi, le Frecce Tricolori, il cui Air Show è in programma a Noto sabato 27 e domenica 28 giugno, hanno fatto la loro apparizione nei minuti successivi anche Donnalucata, Scicli, Ragusa sorvolando il quartiere barocco di Ibla.

È stata una sopresa che ha lasciato a bocca aperta i tanti turisti che visitano i centri iblei in queste ore.

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