Attualità
|
26/06/2026 13:17

Le Frecce Tricolore nel cielo di Marina di Modica, Scicli, Ragusa

Una sopresa che ha lasciato a bocca aperta i tanti turisti che visitano i centri iblei in queste ore. 

di Redazione

Meteo: Modica 29°C Meteo per Ragusa

Modica – Attese a Marina di Modica per le 12:30 di oggi, le Frecce Tricolori, il cui Air Show è in programma a Noto sabato 27 e domenica 28 giugno, hanno fatto la loro apparizione nei minuti successivi anche Donnalucata, Scicli, Ragusa sorvolando il quartiere barocco di Ibla.

È stata una sopresa che ha lasciato a bocca aperta i tanti turisti che visitano i centri iblei in queste ore.

Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

© Riproduzione riservata

Consigliati