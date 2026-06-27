Attualità
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27/06/2026 09:07

Le Frecce Tricolori sopra punta Pisciotto a Sampieri. VIDEO

Uno spettacolo irripetibile.

di Redazione

Meteo: Scicli 30°C Meteo per Ragusa

Scicli – Pubblichiamo un video realizzato ieri da Licia Mirabella che ritrae le Frecce Tricolori volare sopra la Fornace di Punta PIsciotto a Sampieri.

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