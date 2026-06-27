Le Frecce Tricolori sopra punta Pisciotto a Sampieri. VIDEO

Uno spettacolo irripetibile.
di Redazione
Meteo: Scicli 30°C
Scicli – Pubblichiamo un video realizzato ieri da Licia Mirabella che ritrae le Frecce Tricolori volare sopra la Fornace di Punta PIsciotto a Sampieri.
© Riproduzione riservata
Uno spettacolo irripetibile.
di Redazione
Scicli – Pubblichiamo un video realizzato ieri da Licia Mirabella che ritrae le Frecce Tricolori volare sopra la Fornace di Punta PIsciotto a Sampieri.
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Una storia incredibile durata interi anni.
Una sorpresa che ha lasciato a bocca aperta i tanti turisti che visitano i centri iblei in queste ore.