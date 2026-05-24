Le Iene a Ragusa: la truffa delle biciclette in Cina

Il business, promosso da un'attività di Ragusa, è gestito da Vincenzo

Ragusa – Luigi Pelazza documenta una truffa basata su finti investimenti: l’acquisto di biciclette da concedere a noleggio in cambio di facili guadagni. Il business, promosso da un’attività di Ragusa, è gestito da Vincenzo. Il meccanismo ricalca la struttura di uno schema Ponzi. Luigi Pelazza interviene per contestare la truffa direttamente a Vincenzo e al figlio, mettendoli di fronte alle incongruenze della loro attività e dei guadagni.

L’inchiesta de Le Iene.

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