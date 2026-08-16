Le indagini del Commissario a Scicli, il 4 settembre

Scicli – Una escape room letteraria a Scicli: la prova mancante.

Si inserisce nel ciclo di eventi promosso dalla cooperativa Agire, il prossimo appuntamento del ciclo di eventi che si terrà il prossimo 4 settembre al Municipio di Scicli, alias Commissariato di Vigata. Un omaggio alla figura del Maestro Andrea Camilleri che nasceva il 6 settembre 1925.

Il 4 settembre 2026 è la data in cui tutti sono chiamati a risolvere un caso veramente intricato. Un’esperienza interattiva in cui i partecipanti saranno chiamati ad affrontare enigmi e misteri ispirati ad un noto giallo di Camilleri.

45 minuti per risolvere il caso! Ogni gruppo avrà a disposizione 2700 secondi per sbrogliare la “facenna dilicata” che metterà alla prova tutte le capacità di osservazione dei partecipanti e stimolerà il lavoro di squadra.

Un’attività pensata per coinvolgere appassionati e neofiti, combinando gioco e letteratura in maniera originale e accattivante. I partecipanti si trasformeranno in veri e propri detective. Riuscirete ad uscire in tempo?

INFORMAZIONI UTILI

QUANDO: Venerdì 4 settembre 2026

DOVE: Locali Info Point. Set Commissariato di Vigata. Comune di Scicli, in via Mormina Penna 2.

TURNI DISPONIBILI: 19:00 – 20:00 – 21.00

Max 10 partecipanti per turno.

DURATA: 45 minuti

BIGLIETTO: 15€. Prenotazione obbligatoria con ticket online

ORE 19.00 TICKET ONLINE: https://sistemamusealescicli.it/negozio/merchandising/escape-room-vigata-19/

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Per informazioni e prenotazioni:

Telefono: +39 3518881474 E-mail: [email protected]

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