Colpo da 200mila euro: sradicati due Postamat con un escavatore

Grammichele, Catania – Torna in azione la “banda dell’escavatore”. Colpo nella notte, alle 2 circa, ai danni dell’ufficio postale della centrale via Failla, a Grammichele, dove ignoti – almeno 5 – 6 – con i volti travisati da cappellini e sciarpe e muniti di guanti, giunti sul posto con camion ed escavatore rubati poco prima da un cantiere della zona, hanno sradicato e asportato i due bancomat, caricandoli su un furgoncino poi ritrovato dai carabinieri a cinque Km di distanza.

I malviventi hanno perfezionato la fuga a bordo di alcune auto. Consistente il bottino – circa 200mila euro, in corso di esatta quantificazione – data anche la giornata “strategica”, corrispondente al fine settimana e al giorno precedente il pagamento delle pensioni.

Indagini dei militari dell’Arma della stazione di Grammichele e del nucleo operativo della compagnia di Caltagirone.

La visione delle immagini del sistema di videosorveglianza potrebbe offrire utili spunti agli investigatori.

