Le nozze della figlia di Sting a Noto: l’abito della sposa

Noto – Le nozze a Noto di Fusckia Kate Summer sono state un evento, esattamente come qualche anno fa erano state quelle di Chiara Ferragni e Fedez, che avevano optato per la stessa location. Nella perla del Barocco siciliano è arrivato anche Sting, padre della sposa, che è stato accolto dal sindaco Corrado Figura con il dono di un libro dedicato alla città e in particolare alla celebre Infiorata. “Un piccolo gesto per ringraziarlo di aver condiviso con noi un momento così importante della sua famiglia”, ha commentato il primo cittadino sul suo profilo Fb.

Gli ospiti sono arrivati qualche giorno prima del matrimonio tra Fusckia Kate, nata da un primo matrimonio di Sting, e Maximillian Wright, e hanno avuto modo di visitare la città gustando anche gelati e granite. Attrice lei, direttore creativo lui, i due sono già genitori di un bimbo. Le location del matrimonio sono state quelle del teatro Tina Di Lorenzo a Palazzo Nicolaci: la sposa ha scelto un abito di Valentino mentre lo sposo ha optato per un look molto informale come pantalone marrone e una camicia color nocciola. Oltre a Sting alle nozze è stata presente anche Mickey Summer, nata dal legame del cantante con l’attuale moglie Trudie Styler, e che è molto legata alla sorella Fusckia: le due hanno condiviso diverse foto che le ritraggono insieme.

