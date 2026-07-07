Le nozze di Aurora Ramazzotti, balli e canti scatenati nel castello siciliano. E papà Eros fa il trenino

Lentini, Siracusa – Una festa di nozze lunga un weekend per Aurora Ramazzotti, figlia di i Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Nella mattinata di venerdì 3 luglio, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono detti sì nella cerimonia civili a Militello, la città natale di Pippo Baudo. La sera, invece, gli sposi e gli ospiti si sono scatenati in canti e balli nella location siciliana prenotata in esclusiva per il lungo weekend: il Castello Xirumi Serravalle, a Lentini, in provincia di Siracusa. La cerimonia più importante è prevista per sabato 4 luglio con lo scambio delle promesse e delle fedi.

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