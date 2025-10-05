Le nozze fantasma: il parroco dimentica la trascrizione, il marito si defila e la sposa fa causa per 15 anni

Il tribunale infatti respinge il ricorso della donna sostenendo, tra l’altro che quella di Giuseppe, «non appariva condotta illecita fonte di responsabilità». L’appello conferma, sottolineando come sull’ex non gravasse «alcun obbligo giuridico – semmai soltanto morale – di prestare il proprio consenso alla trascrizione tardiva». E inoltre, escludendo la corresponsabilità del parroco smemorato, il giudice d’appello ha rilevato che la signora «non aveva dato prova di danni patiti» e comunque «l’omessa trascrizione non impedisce autonoma e diversa azione nei confronti» dell’ex compagno «per la restituzione degli arredi».

Si sa poco o nulla dei due mancati sposi: chi siano, cosa facciano. Da quel poco che emerge al di fuori delle carte giudiziarie sappiamo che la coppia, senza figli, era andata a vivere nella casa di lui arredata con i mobili acquistati da lei con il mutuo. Con la separazione lei se n’è andata di casa ma i mobili sono rimasti. Tenace, la signora va in Cassazione e si arriva così all’ordinanza del 2 settembre scorso, 15 anni dopo il fatidico «sì» e la fatale amnesia del parroco. Ma la Suprema corte respinge il ricorso di Loredana contro la sentenza d’appello dichiarandolo «inammissibile», e chiude la partita. Giuseppe si è mai costituito nei tre gradi di giudizio.

Alberto Ciccone, avvocato di Loredana, è chiaramente deluso per l’esito del ricorso in Cassazione, dopo 15 anni di iniziative giudiziarie. «Noi chiedevamo i danni da violazione di promessa di matrimonio» e agli atti c’era anche la pec di un legale che per conto di Giuseppe dichiarava la disponibilità a rimborsare il 50% dei costi «ma la Cassazione dice che non c’è prova che l’avvocato avesse un mandato dal suo cliente…». Loredana da quanto si apprende non si è più risposata mentre di Giuseppe non si trovano tracce.