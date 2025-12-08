Le pallavoliste di Zafferana Etnea: Così abbiamo rischiato di morire intossicate. VIDEO

Zafferana Etnea – La sala operativa del 118 e la Seus hanno attivato la squadra di maxi emergenza per gestire le conseguenze dell’intossicazione da monossido di carbonio avvenuta nel palazzetto di Zafferana Etnea. In totale quindici persone sono state portate nei pronto soccorso di Catania: otto, tra cui sette atlete e un adulto, hanno ricevuto ossigeno-terapia in camera iperbarica al Cannizzaro, mentre le altre sette sono state curate al Garibaldi. Tutti i coinvolti sono stati dimessi nella notte.

