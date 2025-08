Le passeggiate barocche dei professori Paolo Nifosì e Giuseppe Barone a Modica, Ragusa e Scicli

Modica – Tornano anche in questa estate le Passeggiate Barocche, un evento seguito da tantissime persone e condotto dalle eccellenti parole e spiegazioni, narrazione e racconto dei professori Paolo Nifosì e Giuseppe Barone.

Si comincia il 7 di agosto a Modica, alla scoperta di Villa Rodosta per poi proseguire quattro giorni dopo, 11 agosto, a Ragusa con la Cattedrale di San Giovanni e lo spazio urbano che l’abbraccia. Scicli vivrà il suo momento il 18 agosto quando i professori Barone e Nifosì accompagneranno alla scoperta della chiesa e dell’ex convento del Carmine in piazza Busacca. Ultimo atto delle ‘passeggiate’ sarà il 22 agosto ancora a Modica, nella chiesa di San Giovanni Evangelista.

Sono promosse da Confeserfidi e Fondazione Confeserfidi.

© Riproduzione riservata