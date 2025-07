Le serate d’estate a palazzo Bonelli Patanè a Scicli

Scicli – L’estate a Palazzo Bonelli-Patané sarà all’insegna di sei serate tra luglio e settembre capaci di far scoprire la bellezza artistica degli interni del palazzo ma anche quella naturalistica del suo splendido giardino interno, un’oasi verde nascosta fra le bellezze architettoniche della città.

Il canovaccio delle serate sarà sempre il medesimo; si comincia con una visita del piano nobile di quella che fu la residenza della famiglia Bonelli, a cura di Vincenzo Burragato, e poi si scende in giardino per approfondire, di volta in volta, un argomento diverso.

Prima data il 25 luglio con una passeggiata botanica, condotta dall’agronomo Leandro Nigro, che porterà i visitatori alla scoperta delle specie presenti all’interno del giardino del Palazzo Bonelli-Patané, facendone apprezzare ancor di più la bellezza.

Il 30 luglio sarà la volta di una prima straordinaria per il Palazzo Bonelli-Patané che incontrerà la nobile arte della falconeria praticata dall’Associazione Nocte Tempore di Belpasso, grazie alla quale poter ammirare lo splendido volo di rapaci diurni e notturni all’interno del giardino di palazzo. L’evento sarà bissato il 20 agosto mentre martedì 5 agosto, invece, torna un appuntamento ormai tradizionale di Palazzo Bonelli-Patané, Lumi e Nobiltà, la passeggiata guidata condotta solamente dalla luce fioca e suggestiva dei lumi a petrolio.

Settembre, infine, mese della vendemmia, sarà dedicato alle degustazioni di due cantine del Val di Noto, la sciclitana Armosa il 5 settembre, di ritorno dopo la felice esperienza dello scorso anno e la Marilina, cantina al femminile tra le più affermate nel panorama del sud-est siciliano.

In dettaglio il programma e gli orari:

25 luglio, ore 19.00: I giardini di palazzo, una passeggiata botanica tra storia e modernità.

30 luglio, ore 19.00: La nobile arte della falconeria.

5 agosto, ore 21.00: Lumi e Nobiltà, visita a palazzo in notturna con lumi.

20 agosto, ore 18.00: La nobile arte della falconeria.

5 settembre, ore 20.00: Degustazioni in giardino, viaggio tra i vini di Cantina Armosa.

12 settembre, ore 20.00: Degustazioni in giardino, viaggio tra i vini di Cantina Marilina.

Per informazioni e prenotazioni chiamare o scrivere su WhatsApp al 3388614973 oppure palazzobonellipatane@ gmail.com .

