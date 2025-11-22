Le spoglie di Santa Lucia a Siracusa? Il caso all’esame del Vaticano

“Il Papa ha letto personalmente la richiesta, la Santa Sede apre una possibilità”

Siracusa – A seguito della supplica inviata alla Santa Sede per il ritorno a Siracusa delle Sacre Spoglie di Santa Lucia, è giunta una comunicazione ufficiale che conferma un passaggio di assoluto rilievo: il Santo Padre ha letto personalmente la richiesta, accogliendo con attenzione il tema e riconoscendone la rilevanza spirituale per la città di Siracusa.”

A dirlo è Francesco Candelari, che da tempo porta avanti questa battaglia per Siracusa: “La Santa Sede sottolinea inoltre la necessità di attivare un canale ufficiale, specificando che tale procedura deve essere avviata tramite l’Arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto, unica autorità competente a rappresentare formalmente la diocesi in questo percorso.- spiega – Si auspica pertanto che l’Arcivescovo possa avviare quanto prima il dialogo istituzionale richiesto, così da dare seguito a un desiderio profondamente radicato nel popolo siracusano e da sempre legato alla figura della sua Santa Patrona”

“A giorni – conclude – chiederò udienza a Sua Eccellenza Monsignor Francesco Lomanto, sperando di venire ascoltato”.

© Riproduzione riservata