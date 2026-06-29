Le Supplici di Euripide in scena a Modica con il Laboratorio Teatrale Permanente “Thalìa”

Modica – Il Laboratorio Teatrale Permanente Thalìa dell’Istituto Comprensivo “Santa Marta – E. Ciaceri” porta in scena “Le Supplici” di Euripide, nuovo appuntamento del percorso artistico che, da cinque anni, conduce gli studenti alla scoperta del teatro classico attraverso un linguaggio contemporaneo.

Dopo aver affrontato, nelle precedenti produzioni, il ciclo troiano e la saga degli Atridi, il laboratorio sceglie quest’anno una delle tragedie meno rappresentate del teatro greco, proponendone una riscrittura scenica capace di dialogare con il presente senza tradire la forza del testo originale.

Al centro dell’opera non c’è il racconto della guerra, ma ciò che rimane quando la guerra finisce: le madri, i figli, i corpi, il silenzio. Le protagoniste sono le donne argive che chiedono di poter restituire dignità ai propri figli caduti, trasformando il dolore personale in una riflessione universale sulla memoria, sulla pietà e sul valore della vita umana.

La messinscena, ideata e diretta dal prof. Marco Iapichino, privilegia un linguaggio fortemente simbolico, fatto di immagini, movimenti corali e suggestioni visive, con l’obiettivo di accompagnare lo spettatore in un’esperienza teatrale che va oltre la semplice rappresentazione del testo.

«Le Supplici – spiega il regista – non parlano della gloria degli eroi, ma di ciò che resta dopo ogni guerra. È una tragedia che continua a interrogarci perché racconta un dolore che appartiene a ogni tempo e a ogni popolo.»

Attraverso il lavoro degli studenti del Laboratorio Thalìa, il teatro classico torna così a farsi strumento di riflessione civile, dimostrando come le parole scritte oltre duemila anni fa possano ancora offrire uno sguardo profondo sulle grandi domande del presente. “Le Supplici” di Euripide

Laboratorio Teatrale Permanente Thalìa – I.C. “Santa Marta – E. Ciaceri”

📅 30 giugno 2026 – ore 20.30

📍 Parco Urbano San Giuseppe U Timpuni – Modica

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

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