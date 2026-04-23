Le telecamere di Scicli immortalano chi abbandona i rifiuti. VIDEO. Multe di mille euro

Scicli – Due episodi inqualificabili si sono verificati nella giornata di domenica, uno alle ore 05.45 e l’altro alle ore 17.47, quando alcuni cittadini – un uomo nelle prime ore del mattino e un uomo accompagnato da una donna nel pomeriggio – hanno abbandonato diversi sacchi di rifiuti indifferenziati all’interno del cortile di un’area operativa della Protezione Civile di Scicli.

Un luogo dedicato alla sicurezza, al soccorso e alla tutela della collettività è stato trasformato, per mano di pochi irresponsabili, in una discarica improvvisata. Un gesto ancor più grave se si considera che nell’area è presente un punto di raccolta della ditta Impregico, che nelle giornate festive risulta chiuso al pubblico. Comportamenti di questo tipo non solo offendono il decoro urbano, ma rappresentano una mancanza di rispetto verso chi, ogni giorno, lavora per la comunità e verso tutti quei cittadini che osservano scrupolosamente le regole della raccolta differenziata, contribuendo al raggiungimento di risultati collettivi. I responsabili sono stati identificati e sanzionati ai sensi dell’art. 255, commi 1 e 2, del Testo Unico Ambientale, che punisce l’abbandono di rifiuti. L’utilizzo del veicolo – circostanza che aggrava la condotta – ha comportato l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro, importo pienamente proporzionato alla gravità del gesto e al danno arrecato al territorio. L’Amministrazione comunale ribadisce che i controlli proseguiranno senza sosta, con un’attenzione costante alle aree maggiormente esposte all’abbandono illecito. Scicli merita rispetto. Lo meritano i cittadini che ogni giorno differenziano correttamente e mantengono pulito il territorio. Un singolo gesto incivile non può oscurare l’impegno della comunità, ma episodi come questi ricordano quanto sia necessario continuare a vigilare, educare e sanzionare.

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