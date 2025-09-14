Leclerc a Lecce per il matrimonio del fratello Lorenzo. FOTO

Lecce – Nel pomeriggio di ieri a Lecce, grande emozione per il matrimonio di Lorenzo Tolotta Leclerc, fratello maggiore di Charles Leclerc, pilota della Ferrari in Formula 1. Lorenzo, private banker di 36 anni, ha sposato la giovane dentista dalle origini salentine, Charlotte Di Pietro, 27 anni. La cerimonia religiosa è stata officiata da Don Mauro Carlino nella Basilica di Santa Croce, alla presenza di circa 150 invitati. La coppia si era già unita civilmente lo scorso giugno.

Charles Leclerc in chiesa tra la folla di curiosi

Il pilota della Ferrari, nonostante sia entrato in chiesa da un ingresso secondario, è stato immortalato numerose volte dai fan presenti. Sorridente ed emozionato, Charles è apparso accanto alla sua fidanzata, Alexandra, mentre attendeva con gli altri testimoni e le damigelle l’arrivo della sposa.

Evento esclusivo e grande attenzione alla sicurezza

L’evento è stato uno dei momenti più attesi in città, con un’attenzione speciale da parte delle forze dell’ordine, con la presenza della Digos per garantire la sicurezza. Per la cena e il party i festeggiamenti si sono svolti in alcune delle location più esclusive di Lecce, mentre il menù, scelto dagli sposi, ha previsto anche piatti tipici pugliesi come i panzerotti

