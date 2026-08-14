L’eclissi di Sole al tramonto vista dalla Sicilia

Da Barcellona Pozzo di Gotto
di Redazione
Barcellona Pozzo di Gotto, Messina – Suggestivo scatto dell’eclissi parziale di Sole del 12 agosto 2026, osservata da Calderà.
La Luna “morde” il disco solare proprio nelle ultime fasi della giornata, mentre il Sole, fortemente deformato dalla rifrazione atmosferica in prossimità dell’orizzonte, si prepara a tramontare sul mare.
Un incontro spettacolare tra astronomia, atmosfera e paesaggio siciliano.
Calderà, Sicilia, Foto di Vincenzo Cordiano.
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