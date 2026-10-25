Lega, Salvini resta segretario della Lega: 465 voti contro i 146 per Garavaglia

Milano – Due visioni opposte, due toni diversi, due modelli di Lega a confronto. È il giorno del voto al congresso straordinario della Lega. Parlano i due candidati alla segreteria: Massimo Garavaglia e Matteo Salvini. Per primo parla lo sfidante.

«Tanti mi chiedono “chi te l’ha fatto fare di candidarti”, la risposta è stata semplice, la forza della libertà. Un principio mi ha sempre guidato, farsi affiancare sempre da persone capaci, più brave di te così impari. Il modo migliore per realizzare un sogno è svegliarsi. Dobbiamo invertire il trend, per farlo dobbiamo svegliarci. I sondaggi sono indicazioni, non sono il voto ma danno indicazioni, abbiamo preso 8,8% alle elezioni e non siamo cresciuti, non penso che basti una misura in legge di bilancio, l’abbiamo visto, abbiamo fatto la rottamazione, ma non è cambiato niente. È il sogno, dobbiamo risvegliare il sogno. Dobbiamo farlo tutti insieme».

Salvini replica duro: «Non si aiuta la Lega con le interviste, con i libri, con la polemica o un post su Facebook. Qui si aiuta la Lega». Il segretario è accolto da una standing ovation (ma Giorgetti, Attilio Fontana e Luca Zaia non si alzano). È tale l’entusiasmo dei sostenitori che è lo stesso Salvini ad invitarli a calmarsi.

Il leader attacca pesantemente i giornalisti, li definisce «inquinatori» dei militanti; attacca ripetutamente Corriere e Repubblica, invita a non leggere i giornali, dice che non gli interessa quel che scrivono e a più riprese usa termini spregiativi. Poi propone la segreteria politica e lancia il nuovo simbolo che riporta la scritta Lega Italia Federale (al posto di Lega per Salvini premier).

E afferma: «Questo congresso, se mi risceglierete come segretario, mi darà il mandato di andare in Consiglio dei ministri a portare la posizione chiara della Lega: non possiamo continuare a mandare soldi e armi all’Ucraina»: così il vicepremier Matteo Salvini al congresso della Lega. Salvini ha poi chiesto alla platea di delegati: «Alzi la mano chi ritiene che io abbia questo mandato».

Poi va all’attacco: «Visto che siamo popolani e popolari, la priorità della Lega è smontare la legge Fornero. Torniamo a parlare alle partite Iva», la Flat tax è una battaglia della Lega, «andiamo a raccontare quello che abbiamo fatto invece di begare e parlare sui giornali. Parliamo di quello che abbiamo fatto».

Garavaglia usa toni più concilianti: «Se dovessi vincere io non ci sarà nessuna rappresaglia, nessuna punizione o lista nera perché all’interno della Lega siamo una famiglia». All’interno del Carroccio, ribadisce più volte, «l’obiettivo è invertire il trend» e per questo «dobbiamo svegliarci». Quanto al posizionamento politico, la Lega «non è estrema e l’estrema destra non è nel nostro Dna». Poi sul finale una citazione manzoniana: «Alcuni interventi mi hanno fatto ricordare i “Promessi Sposi” sui capponi di Renzo, quando i capponi iniziano a beccarsi fra di loro, ma tanto poi finiscono tutti in padella». Rispetto alla squadra futura, che dovrà affiancare il segretario, «abbiamo dei fuoriclasse. Se vincessi li vorrei al mio fianco», nomi come «Zaia, Durigon, Giorgetti e, ovviamente, Matteo Salvini. Noi i fuoriclasse li abbiamo».

Salvini lancia una frecciatina allo sfidante. Garavaglia prima aveva detto: «Io lunedì vado a visitare le aziende e domani sono nel Bresciano. Tutti gli imprenditori mi dicono: “Avanti così, salutami Giorgetti e ringrazialo”. Questo è fondamentale». Poco dopo Salvini dice: «Gli imprenditori del Nord ci chiedevano di entrare nel governo Draghi, poi alle Politiche hanno votato gli unici che non erano nel governo Draghi. Oltre a Massimo (Garavaglia, sfidante alla segreteria, ndr) dico, ai complimenti a Giorgetti che faccio anche io, se ci votassero non farebbe schifo; la pacca sulla spalla alla Lega e il voto per qualcun altro non ci fa salvare le fabbriche dall’Ue». Salvini ha anche rimarcato: «Mi pento per la scelta e me ne assumo pienamente la responsabilità, entrando nel governo Draghi col Pd. Mai più, mai più, mai più».

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