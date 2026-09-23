Condividi "Legge privilegio su Ragusa Ibla e Ortigia, assegnati un milione e mezzo e un milione di euro" sui social

Ragusa – Prosegue, dopo 45 anni, l’assurdo stanziamento di legge in favore di due quartieri siciliani: Ragusa Ibla e Ortigia di Siracusa.

Un milione e mezzo di euro a Ragusa per la valorizzazione di Ibla e un milione a Siracusa per la salvaguardia di Ortigia. È il contributo assegnato ai due Comuni della Sicilia orientale dall’assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica. Lo stanziamento era previsto dalla legge di Stabilità approvata all’Ars nel gennaio scorso e dà continuità a un percorso già intrapreso negli anni precedenti.

Il milione e mezzo per Ibla altro non è che una forma sostitutiva di rifinanziamento della Legge su Ibla, la 61 del 1981, che fu affiancata da analoga legge, rimasta inattuata per molti anni, su Ortigia.

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