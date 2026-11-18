Il Cairo – Fu un ‘italiano’ di Ragusa, Jawhar al Siqilli, “il Siciliano”, a fondare la città del Cairo e a costruire la moschea di Al Azhar.

L’Egitto è stato per tanti italiani, specialmente in alcune fasi della storia, una seconda patria, un luogo dove cercar fortuna, ispirazione, o anche solo un lavoro.

Altri vi sono nati per capricci del caso assorbendone atmosfere e paesaggi, visioni del mondo tra le due sponde.

È il caso di Giuseppe Ungaretti e Filippo Tommaso Marinetti, nati ad Alessandria. Ma tanti altri hanno lasciato qui la loro impronta: architetti, archeologi, commercianti, benefattori ma anche semplici muratori, fornai, forza lavoro per il Canale di Suez.

Si deve all’egittologa Stefania Sofra una attenta ricostruzione di questi flussi, non solo in chiave scientifica ma corredata da storie autentiche di testimoni e protagonisti. L’iniziativa, intitolata ‘Italiani d’Egitto, storia, identità e memoria’, è stata ospitata dall’ambasciatore d’Italia al Cairo, Agostino Palese.

“Tre le ondate più intense – spiega Sofra -: la prima all’inizio dell’800, quando Muhammad Ali aprì le porte dell’Egitto agli europei per porre le basi dell’Egitto moderno, poi intorno agli anni dell’unità d’Italia, coincisi con la costruzione del Canale di Suez, e infine tra le due guerre, mentre l’Italia affrontava una crisi economica senza precedenti”. Ai primi del ‘900 in Egitto c’erano circa 60 mila italiani, il maggior numero di sempre. Tuttavia, sebbene allora l’Italia non fosse ancora unita, i primi contatti documentati risalgono al Medioevo, e fu un ‘italiano’ di Ragusa, Jawhar al Siqilli, a fondare la città del Cairo e a costruire la moschea di Al Azhar. Nel 910, durante la dominazione araba della Sicilia, era stato preso dagli arabi, portato via e convertito alla fede islamica.

La moschea di Al Azhar

Nel 1800, alla partenza di Napoleone, l’ottomano-albanese Mohamed Ali conta su molti italiani per costruire un nuovo Paese: arrivano medici, ingegneri, ma anche esuli politici. La lingua della diplomazia dventa l’italiano. Mohamed Ali concede agli italiani privilegi economici e politici. Tra loro c’era Carlo Meratti, che darà all’Egitto il primo servizio postale, rilevato poi da Giacomo Muzzi. Ma quello che agì davvero da calamita per gli italiani fu la costruzione del Canale di Suez, inaugurato, non a caso, con una storica rappresentazione dell’Aida di Giuseppe Verdi. L’unità d’Italia viene proclamata nel 1861, il Canale di Suez inaugurato nel 1869. Nel 1822 era uscito il primo dizionario arabo-italiano. Nel 1926 la prima scuola italiana ad Alessandria. Molti i nomi degli italiani legati, tra fine ‘800 e inizio ‘900, alla storia d’Egitto, dai Fratelli Prinzivalli e Antonio Lasciac, pittori e decoratori, a Mario Rossi, architetto prestato al ministero dei beni religiosi e autore della moschea Omar Makram di Alessandria. Un’impresa italiana, la Garozzo Zaffarani, ha realizzato il Museo egizio di piazza Tahrir su progetto francese, il siciliano Filippo Cartareggia progettò il lungomare di Alessandria.

L’elenco è lungo, almeno fino all’avvento di Abdel Nasser negli anni ’50. Le nazionalizzazioni forzate crearono una generazione di esuli. Alcuni di loro non erano mai stati in Italia. Qualcuno decise di restare, circa 10 mila persone. Oggi, secondo l’Anagrafe dell’Aire, la presenza italiana ufficiale conta diverse migliaia di residenti, affiancata dalla memoria storica dei discendenti italo-egiziani. Commerci e scambi culturali si sono intrecciati qui con storie personali, amori, famiglie, e in molti ancora oggi sottolineano lo spirito collaborativo e non coloniale con cui questa convivenza si è sviluppata nei secoli.

Sofra parla di un “legame indissolubile tra le nostre due culture, che ha un significato profondo che va ben oltre il lavoro”. Legami testimoniati anche da alcuni eminenti italiani d’Egitto presenti alla conferenza: dal presidente dell’ospedale Italiano del Cairo, italiano d’Egitto di quarta generazione, Piero Donato, all’imprenditore Marco Tarek Frigido, dal gioielliere Pietro Bajocchi, titolare della più antica gioielleria d’Egitto, la più longeva attività italiana ininterrotta del Medio Oriente, fondata alla fine dell’Ottocento, a suor Pina De Angelis, missionaria comboniana in Egitto dal 1986, anima pulsante dell’Ospedale italiano. Da tutti un ringraziamento all’ambasciatore d’Italia al Cairo Agostino Palese per aver ospitato l’iniziativa e aver “riportato l’attenzione su un pezzo di storia condivisa che continua nel tempo tra le due rive del Mediterraneo”.

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