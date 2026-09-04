Lei disattiva l’allarme del braccialetto per incontrare l’ex fidanzato

Catania – Lui ha l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico per controllare il divieto di avvicinamento per una distanza minima di un chilometro da lei che lascia il dispositivo a casa per incontrarlo. A scoprire i due fidanzati, che spiegheranno di essersi riavvicinati e di volere tornare insieme, sono stati i carabinieri durante un controllo in viale Mario Rapisardi insospettiti dal dispositivo elettronico che l’uomo aveva alla caviglia. Alla fine dei controlli i due sono stati denunciati per violazione del divieto di avvicinamento in concorso.

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