«Lei ha un tumore, serve la chemio»: diagnosi errata, dopo 33 cicli la donna muore

Lecce – Un angioma scambiato per un tumore e curato erroneamente con un trattamento chemioterapico che ha causato la morte della paziente. Per i familiari della vittima, una donna di 59 anni residente in un Comune del Nord Salento, arriva un maxirisarcimento da un milione e 371mila euro.

La sentenza è stata pronunciata nelle scorse ore dal giudice della Prima sezione civile del Tribunale di Lecce, Caterina Stasi.

La donna ha perso la vita nel febbraio del 2009 per gli effetti di una leucemia mieloide acuta causata dal trattamento chemioterapico andato avanti per 33 mesi ed erroneamente somministrato da un medico all’epoca in servizio presso l’ospedale di Nardò. Il camice bianco – come già stabilito nel corso del procedimento penale a suo carico, che nel 2017 ha portato ad una condanna definitiva per omicidio colposo – aveva effettuato una diagnosi errata, sottoponendo la donna a cure delle quali, in realtà, non aveva bisogno e causando l’insorgenza di patologie poi rivelatesi fatali. I giudici di primo grado avevano già parlato di «notevole gravità della colpa» e di «negligenza protrattasi per anni e superata solo dall’intervento di un altro medico».

Gli eredi della donna (marito, figli e nipoti) hanno chiamato in causa il medico e la Asl di Lecce per ottenere il risarcimento del danno subìto. Al termine del giudizio civile, hanno ottenuto un milione e 371mila euro (importo dal quale andrà sottratto quanto già corrisposto dalla compagnia assicurativa nel corso del giudizio). Inoltre, medico e Asl dovranno versare oltre 30mila euro di spese legali. Gli eredi della donna sono stati difesi dagli avvocati Rocco Vincenti, Stefano Prontera, Gian Maria Iasi e Silvia De Cicco. A difendere la Asl, il medico e la compagnia assicurativa, invece, gli avvocati Francesco Centonze, Giuseppe Bonsegna e Domenico Lenzi.

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