Lei in auto con 200mila euro in contanti, denunciata per riciclaggio

Brescia – Oltre 200mila euro in contanti nascosti in auto: è quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Stradale di Brescia durante un controllo sull’autostrada A4, all’altezza del casello di Brescia Centro. A trasportarli una 37enne cittadina cinese residente a Vicenza, regolare sul territorio nazionale, che non ha saputo giustificarne la provenienza. La donna, alla guida di un’Audi A3, è stata fermata perché viaggiava senza le luci anabbaglianti accese. Agitata alla vista degli agenti, ha dichiarato di non avere con sé il triangolo rifrangente, ma il suo comportamento ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di approfondire i controlli. All’interno del veicolo sono state così trovate due buste, una sotto il sedile e l’altra nella borsetta, contenenti complessivamente circa 200mila euro. La somma è stata sequestrata e la donna denunciata per riciclaggio alla Procura di Brescia, oltre che sanzionata per diverse violazioni al Codice della Strada. Sono in corso indagini per accertare la provenienza del denaro.

