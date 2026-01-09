Leo Gullotta compie 80 anni

Catania – È stato diretto da registi del calibro di Nanni Loy e Peppuccio Tornatore.

Come doppiatore ha dato la sua voce in film come “Rocky” e “C’era una volta in America”.

Ha doppiato Woody Allen e Roman Polański.

A chi gli chiede perché per 26 anni è stato testimonial di una marca di torroncini siciliani risponde: “Per onorare mio padre, che a Catania faceva il pasticcere con sei figli da mantenere. L’ultimo ero io”.

Compie oggi 80 anni il più grande attore siciliano: Salvatore Leopoldo Gullotta.

Per tutti Leo.

