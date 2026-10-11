Leonardo Sciascia guida turistica in Sicilia per il New York Times: “Non esiste luogo al mondo in cui ci si possa misurare con così tanta storia in uno spazio tanto ristretto”

Durante una delle mie notti insonni, colpa della mia spacciatrice di sonnifero, che non ha ancora indovinato la dose, mi sono imbattuto in un articolo di Leonardo Sciascia sul New York Times, tradotto in inglese da Adrienne Foulke e pubblicato sul più famoso giornale del mondo il 9 giugno del 1985.

L’articolo è introvabile sul web e l’ho acquistato, a 18 euro, per farne omaggio ai miei amici.

Ringrazio Natalia Carnemolla e Kallia Failla che con pazienza hanno tradotto dall’inglese un testo così importante.

È lungo, vale la pena leggerlo.

Giuseppe Savà

“Lo spirito barocco di un luogo e della sua gente”

“In uno spazio di diecimila miglia quadrate, la Sicilia offre la possibilità del viaggio perfetto: perfetto perché il paesaggio cambia di continuo mentre chi guida deve percorrere distanze

minime. Lo stesso paesaggio muta a seconda dell’ora del giorno e dei capricci della luce. E forse non esiste altro luogo al mondo in cui ci si possa misurare con così tanta storia in uno spazio tanto ristretto.

Solo la Spagna può esserle paragonata, benché più grande e più varia. Un poeta spagnolo, Jose Maria Valverde, ha infatti scritto un’ode alla Sicilia in cui dice, tra le altre cose, che l’isola ripete il paesaggio spagnolo ma come se “contratto da una mano nervosa”. Anche la storia si ripete: non solo perché la Spagna mantenne per secoli il dominio politico sull’isola ma anche perché la Sicilia, come la Spagna, fu a lungo dominata dai Mori. E quei secoli di dominazione araba, in Sicilia come in Spagna, hanno lasciato le loro tracce nei posti, nei nomi, nella memoria, nella fantasia e nell’essenza stessa del popolo: un’essenza e un modo di vivere drammatici, contraddittori, laceranti.

Il compianto Mario Praz scrisse che il massimo piacere nel viaggiare “si raggiunge quando lo spostamento nello spazio si unisce allo spostamento nel tempo”. Non parlava, naturalmente,

del tempo segnato dagli orologi da polso – visto che ormai, con voli sempre più veloci, l’orologio è stato praticamente annullato – ma del tempo storico, del tempo passato.

“In Sicilia” scrisse Praz, “il retroscena storico è profondissimo, e la varietà di paesaggi compensa le dimensioni relativamente ridotte [dell’isola], tanto che si potrebbe sostenere senza difficoltà che il viaggio perfetto consiste nell’andare in Sicilia.”

Il punto di partenza per una visita in Sicilia dovrebbe essere, a mio avviso, Siracusa; città splendida, civilissima, riposante, in cui culture e stili sovrapposti si intrecciano in modo tale che la profondità della storia siciliana si mostra con luminosa chiarezza.

Ma abbondano le testimonianze classiche e paleocristiane. Consiglierei in particolare a chiunque visiti il museo archeologico di non trascurare le lapidi le cui iscrizioni testimoniano con chiarezza il sottile confine tra il paganesimo e il cristianesimo delle origini. Il senso della vita Araba ed ebraica siciliana permane: osservate il labirinto dei vicoli, gli slarghi improvvisi

delle strade, i cortili interni delle case antiche. Notate anche i resti dell’architettura greco-catalana (o comunque ispanica). Mancano soltanto gli influssi fenici e cartaginesi, che sono però molto presenti nella parte occidentale dell’isola.

Quasi tutte le epoche della storia siciliana sono dunque presenti, fuse insieme, in una sorta di unità vitale con il barocco settecentesco, il più caratteristico della città.

A breve distanza da Siracusa si trova Noto, che può essere considerata la capitale del barocco siciliano. Nel 1693 l’antica Noto fu distrutta da un terremoto e la città venne ricostruita a pochi chilometri dal sito originario. È dunque, nonostante qualche ignobile edificio recente, una città di ammirevole omogeneità e bellezza. Altre città delle province di Siracusa, Ragusa e Catania furono distrutte dallo stesso terremoto; vennero ricostruite nel

giro di pochi anni, e splendidamente, dal duca di Camastra, che si avvalse delle capacità urbanistiche dei gesuiti e della fantasia e competenza degli architetti locali. Ragusa Ibla, Modica, Scicli, Grammichele, Canicattini e Palazzolo Acreide sono solo alcuni dei centri che meritano di essere visti per il loro barocco gioioso, festoso, esaltante. (Al tempo stesso, il viaggiatore dovrebbe cercare porte, finestre e balconi in quello stile che in Italia si chiama liberty e altrove Art Nouveau: in Sicilia, questo stile sembra quasi una prosecuzione del barocco.) Militello in Val di Catania è un’altra città ricostruita dopo il terremoto del 1693. Oltre ai suoi begli edifici barocchi, possiede, nella bella chiesa madre di Santa Maria della Stella, una delle più prestigiose sculture del Quattrocento: il ritratto del viceré Pietro Speciale,

scolpito a bassorilievo in una pietra dal tono caldo, quasi ambrato. Questo ritratto è così vigoroso da far pensare al ritratto d’ignoto di Antonello da Messina conservato nel piccolo museo di Mandralisca di Cefalù. (Questo museo è solo una delle tante ragioni per dedicare a Cefalù una visita senza fretta.) Ma un paese si conosce attraverso il palato, e il cibo è una parte importante di un viaggio in Sicilia. Chiunque attraversi la provincia di Ragusa, per esempio, dovrebbe fermarsi a pranzo a Chiaramonte Gulfi. È un paesino arioso, con un ristorante di fama meritatissima. Sul muro si legge l’iscrizione: “Qui si magnifica il porco”, e la carne

di maiale compare in molti piatti, dall’antipasto di salumi al risotto, dalle salsicce alle braciole.

Ogni paese, anche il più piccolo, ha il proprio sugo speciale per gli spaghetti o per altri tipi di pasta (la migliore è quella fresca, fatta in casa con farina di grano fine); i propri modi di preparare il pesce (quello pescato tra Mazara e Porto Empedocle è straordinariamente saporito) e la carne; le proprie frittate alle erbe; la propria ricotta e i propri formaggi. Anche se i formaggi in forma sono solo due, il pecorino e il caciocavallo, le differenze nei pascoli e nei metodi di caseificazione, che variano da paese a paese e da masseria a masseria, producono un’infinità varietà di sapori. Lo stesso vale per i dolci: le torte di mandorle, la

cassata e i cannoli, tubolari, ripieni di ricotta e panna.

Le torte di mandorla più deliziose si trovano nei conventi, dove le suore ancora le preparano.

Alcuni ordini hanno altre specialità: a Palermo, cercate il Convento delle Vergini, dove si fa un dolce di grossi grappoli d’uva tenuti insieme da marmellata di limone, bellissimo da vedere e delizioso da mangiare; ad Agrigento, cercate il Convento di Santo Spirito, dove le suore benedettine preparano non solo i pasticcini di mandorla, ma anche minuscoli pesci e agnelli di marzapane, ripieni di rare marmellate, e, secondo una ricetta segreta, un cous cous dolce dal sapore incomparabile.

L’elenco potrebbe continuare. Il piccolo paese di Cinisi – la vista lungo la via principale è bellissima, ma è chiusa da un convento barocco che ospita il municipio – ha una pasticceria il cui profiterole al cioccolato e caffè è molto ricercato. Né a Palermo, né ad Agrigento, né a Siracusa e a Ragusa mancano negozi che offrono pasticcini leggeri e una grande varietà di liquori dolci.

Ma i veri dolci siciliani sono tutt’altro che leggeri: sono dolci che saziano, che solo un popolo che per secoli ha patito la fame poteva inventare. Ancora una volta, ogni paese ha almeno una specialità degna di attenzione.

I mercatini siciliani appartengono al barocco; quello di Palermo, detto la Vucciria, è semplicemente da non perdere. Non c’è città in Sicilia, da Palermo a Trapani, che non abbia chiese e palazzi barocchi. Ma esistono molte altre Sicilie, e moltissime cose da vedere: Catania, dall’impatto settecentesco, con la sua straordinaria via dei Crociferi. L’Agrigento classica, goethiana,

Segesta, Selinunte…

Palermo, con i suoi monumenti arabo-normanni, il suo palazzo Abatellis gotico-catalano, che oggi ospita la Galleria Regionale della Sicilia (tra cui i tesori più belli “l’Annunciata” di Antonello, il busto di Eleonora d’Aragona di Francesco Laurana e il misterioso “Trionfo della Morte”, anonimo, del Quattrocento)”.

Leonardo Sciascia,

New York Times,

9 giugno 1985.

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