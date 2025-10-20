L’estate colpisce ancora: 35 gradi in Sicilia nel prossimo weekend

Tutti al mare
di Redazione
Tutti al mare.
Mentre un’intensa perturbazione atlantica è pronta a fare il suo ingresso in Italia, gli esperti di 3BMeteo tracciano un quadro decisamente anomalo per la Sicilia nel fine settimana: correnti calde provenienti dall’entroterra nord africano viaggeranno verso il Mediterraneo centrale causando a partire da venerdì un notevole aumento delle temperature, anche 10 gradi sopra la media di fine ottobre. L’apice di questa configurazione arriverà domenica, con temperature anche oltre i 30 gradi nella Sicilia orientale; addirittura potrebbero toccare i 35 a Siracusa e i 34 a Catania.
© Riproduzione riservata