L’estate in Sicilia finisce il 20 novembre. Lo ha detto il Meteo

Una lunga estate di San Martino destinata a finire il 20 novembre.

Piogge al Nord nel fine settimana e tempo stabile al Centro-Sud dove continua l’onda lunga dell’«estate di San Martino». È da giovedì 20 novembre che ci sarà un sensibile raffreddamento con il calo delle temperature: è il quadro tracciato da Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it. Dopo una fase mite e soleggiata, sono in arrivo due perturbazioni.

La prima è attesa sabato 15 novembre: precipitazioni su Liguria, Piemonte e Lombardia, in estensione dal pomeriggio anche al Triveneto e all’alta Toscana.

Altrove, sul resto del Centro, al Sud e sulle due Isole maggiori, prevarranno schiarite e clima più mite per il rinforzo dei venti meridionali. “A Palermo e Cagliari si potranno toccare i 24-25°C durante le ore centrali della giornata”.

La seconda perturbazione è prevista per domenica 16 novembre, con nuove piogge in avvio sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. Non si escludono fenomeni molto intensi su Friuli Venezia Giulia, Liguria e Versilia. Non in Sicilia però, dove anche domenica ci sarà una giornata soleggiata e quasi estiva.

Da martedì 18 novembre e per gran parte della settimana successiva sono attese ulteriori precipitazioni, “anche intense”, su ampie aree del Centro-Sud e anche della Sicilia. Poi da giovedì 20 è previsto un calo termico per l’irruzione di aria di origine polare.

