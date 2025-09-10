L’ex presidente del Palermo calcio e inviato delle Iene Paul Baccaglini trovato morto in casa. Si pensa al suicidio

L'imprenditore 41enne era stato per alcuni mesi presidente del Palermo. La Procura ha disposto l'autopsia

Segrate, Milano – È stato trovato morto nella sua casa di Segrate (Milano) Paul Baccaglini, ex inviato delle Iene e presidente del Palermo nel 2017. Secondo le prime informazioni l’imprenditore 41enne si sarebbe tolto la vita. A rinvenire il corpo ormai senza vita nella mattinata di oggi, mercoledì 10 settembre, sarebbe stata la compagna. Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Milano, mentre la procura ha disposto l’autopsia.

Nato a Chicago (Stati Uniti) da padre americano e madre italiana, Baccaglini si era trasferito a Padova dopo le scuole elementari. Dopo gli studi aveva mosso i primi passi nello spettacolo diventando speaker per Radio Padova. Poi il salto a Rtl, dove ha lavorato per circa tre anni.

La notorietà arriva con la partecipazione a Le Iene, nelle vesti di inviato. Dopo l’esperienza televisiva, era entrato nel mondo della finanza come trader. Come ricorda PalermoToday, in seguito Baccaglini ha creato un fondo commerciale l’Integritas Capital, attraverso il quale ha finanziato l’acquisto del Palermo nel 2017, quando la squadra era in serie A. Dal 2010 al 2018 è stato legato sentimentalmente alla modella ed ex velina Thais Souza Wiggers.

© Riproduzione riservata