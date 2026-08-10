L’Etna ferma ancora Fontanarossa: arrivi sospesi fino alle 17

Catania –Fontanarossa si ferma ancora. A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e all’emissione di cenere vulcanica in atmosfera, la Sac, società di gestione dello scalo etneo, ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1). Sono sospese le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 17. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

Sul vulcano prosegue dunque l’attività esplosiva al cratere Voragine accompagnata da emissione di cenere. L’attuale fase eruttiva continua con le bocche a quota 2.750 metri e 2.360 metri sono attive e alimentano varie colate che formano complessi campi lavici. Dal punto di vista sismico il tremore si mantiene nella fascia dei valori alti. L’avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall’Ingv di Catania resta al massimo livello di allerta: rosso.

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