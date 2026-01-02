L’Etna ha fatto il botto di Capodanno

Etna, botto di Capodanno 2026-01-01 21:13 Attività effusiva con colata nella Valle del Bove
di Redazione
Catania – L’Etna dà il benvenuto a modo suo al 2026. Dal pomeriggio, come osservato dall’Ingv di Catania, un’attività effusiva con l’emissione di una colata è presente all’interno della Valle del Bove in corrispondenza della parete Nord-Occidentale.La bocca effusiva attiva si trova in prossimità di monte Simone, a una quota circa di 2.100 metri sul livello del mare. Il fronte lavico più avanzato si trova attualmente a sud di Rocca Musarra, a quota 1.580.Continua intanto l’attività esplosiva al cratere Bocca Nuova con modeste emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in area sommitale. L’attuale fase eruttiva dell’Etna non incide sull’operatività dell’aeroporto di Fontanarossa.
