L’Etna insiste, l’aeroporto di Catania chiuso fino alle 22

Catania – Ancora disagi causati dall’attività dell’Etna. La Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha comunicato il prolungamento dello stop dei voli in arrivo e in partenza fino alle 22 di oggi con la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3.

A causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e della direzione dei venti prevalenti in quota, lo scalo etneo aveva già interrotto l’attività fino alle 14.30. Il Vona, il livello di allerta per l’aviazione, resta dunque rosso. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

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