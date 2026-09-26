L’Etna mette di nuovo in ginocchio l’aeroporto di Catania. Non si vola fino a domenica

Catania – Tutti i voli all’aeroporto di Catania rimangono sospesi fino alle 12 di domani, domenica 27 settembre. È la terza comunicazione della mattinata da parte di Sac, la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa.

«A causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1 e B3». Di conseguenza la sospensione di tutti i voli, già prevista fino alle 16 di oggi pomeriggio, è già stata estesa fino a mezzogiorno di domani.

La Sac, come sempre, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di andare in aeroporto. Intanto la compagnia Aereoitalia ha comunicato sui canali social che i suoi collegamenti sulla rotta Roma-Catania sono interamente spostati sullo scalo di Comiso sino alla riapertura di Fontanarossa.

Molti voli sono stati dirottati, già dalla prima mattina, sugli aeroporti di Palermo (la maggior parte), Trapani e Comiso. Il volo effettuato da Delta proveniente da New York, che sarebbe dovuto arrivare a Catania alle 7.55, è stato invece fatto atterrare a Roma Fiumicino alle 10.10.

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