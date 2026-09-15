L’Etna si calma, riapre l’aeroporto di Catania. Si vola

Aeroporto di Catania, riprendono partenze e arrivi con effetto immediato.
di Redazione
Catania – Doveva restare tutto fermo fino alle 22, ma il miglioramento delle condizioni sull’Etna (col passaggio dell’allerta da rossa ad arancione) permette all’aeroporto di Catania di riprendere in anticipo la normale attività. La Sac annuncia la ripartenza immediata dopo due giorni di stop, durante i quali decine di voli sono stati cancellati o dirottati a causa della cenere vulcanica.
Dai crateri sommitali dell’Etna continua l’emissione, ma in maniera più debole, mentre il tremore che segnala l’energia di risalita del magma nei condotti interni dell’edificio vulcanico è in risalita e oscilla su valori medi.
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