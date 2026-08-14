L’Etna visto dallo spazio: la nube di cenere arriva fino a Malta nelle immagini del satellite

Le immagini satellitari del satellite europeo Copernicus Sentinel-2 mostrano la nube di cenere sollevata dall’Etna e sospinta verso Malta, dove ha provocato cancellazioni di alcuni voli nel pieno della stagione turistica. Le immagini in falso colore evidenziano anche l’attività termica del vulcano, con le aree più calde delle colate laviche in rosso e arancione. L’Etna, uno dei vulcani più attivi al mondo, è in una nuova fase eruttiva con diverse bocche attive a quota 2.750 e 2.360 metri. L’INGV mantiene al livello massimo, rosso, l’allerta per l’aviazione a causa delle emissioni di cenere.

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