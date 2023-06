A Comiso gli studenti si cimentano nella scrittura creativa

Comiso - Sono Enza Amarù, insegnante di scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo "Luigi Pirandello" di Comiso.

Tramite la vostra testata giornalistica, desidererei portare all'attenzione della cittadinanza le buone pratiche della nostra scuola.

Da undici anni la scuola primaria dell' Istituto Comprensivo " Luigi Pirandello" aderisce alla Staffetta di scrittura creativa promossa dalla Bimed di Salerno. La Staffetta prevede la formazione di squadre composte ciascuna da 10 classi. La prima classe di ogni squadra scrive, partendo dall'incipit fornito da uno scrittore o da una scrittrice, un capitolo di un racconto e passa il testimone alla classe successiva.

In particolare la docente Maria Concetta Mugnieco ed io seguiamo gli alunni nella stesura del capitolo del racconto, che non è solo un esercizio di scrittura, ma è un momento di condivisione di idee, di lavoro di squadra per perseguire un obiettivo comune, un'occasione per approfondire diverse tematiche in modo interdisciplinare. Grazie a questa forma di scrittura collettiva, gli alunni che si sono avvicendati negli anni dal 2012 al 2023 hanno prodotto 11 racconti, diventando attori del processo di scrittura/lettura oltreché fruitori. Inoltre, applicando il metodo della Staffetta anche all'interno della nostra scuola, grazie alla preziosa collaborazione di tante docenti, abbiamo prodotto due racconti.

Il primo, "Un fantastico viaggio con Diana, racconta personaggi, luoghi e momenti salienti della storia di Comiso, offrendo ai più piccoli l'opportunità di conoscere il proprio territorio e di rafforzare la propria identità, attraverso il recupero della memoria del passato; il secondo, "Futurandia", attraverso viaggi nel tempo dei protagonisti, permette di riflettere sui vantaggi, ma anche sugli svantaggi del progresso tecnologico.

Ci siamo, poi, aperti al territorio e, in collaborazione con il liceo classico "Giosuè Carducci" di Comiso, che ha fornito l'incipit, abbiamo scritto un racconto sull'amicizia intitolato "Lalla la farfalla". Altri lavori, prodotti attraverso una Staffetta tra classi parallele, sono "Rimando con Ulisse", un adattamento in versi dell'Odissea, e "Fiabe in rima: prendiamo le fiabe per il verso giusto", una trasposizione in versi di alcune fra le più belle fiabe. Tutte le opere sono corredate di disegni realizzati dagli alunni.