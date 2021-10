A Ispica gli alunni della scuola elementare, 50 anni dopo

Ispica -1 Ottobre 1971, 1 Ottobre 2021

Si sono dati appuntamento davanti al portone della Scuola Elementare ( così si chiamava una volta!) di via IV Novembre, gli alunni della maestra Rosaria Baglieri.

Esattamente dopo 50 anni, allora la scuola iniziava il 1 Ottobre, hanno voluto rivivere l’emozione del 1° giorno, del 1° anno di scuola Elementare. La foto di una pagina ingiallita di un vecchio registro ha permesso di fare l’appello. C’era qualche assente per motivi di lavoro o impegni familiari, alcuni invece non ci sono più, come non c’è più la cara e mai dimenticata maestra Sarina Baglieri.

E’ stata comunque l’occasione per fare un viaggio nel tempo, i volti sicuramente cambiati, ma gli sguardi sempre gli stessi, hanno permesso, dopo pochi momenti, che tutti si riconoscessero. Da lì un susseguirsi di….”Ti ricordi quella volta?......” – “La maestra ci chiamava…”- “Ricordate la festa della mamma…”…?...e così tutta la serata conclusa con una piacevole cena e un brindisi alla gioia di essersi ritrovati e per qualche ora ritornati bambini, alunni di Scuola elementare.