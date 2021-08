A Marina di Ragusa i lavori edili in piena estate. Grazie a tutti!

Ragusa - Spettabile Redazione, apprendo stamattina dalla Polizia Municipale di Ragusa, che a Marina di Ragusa non esiste un provvedimento che sospenda la esecuzione dei lavori edilizi privati durante la stagione estiva, a differenza di quanto avviene in molte altre località balneari. Di conseguenza stamattina 31 agosto alle 7.30 siamo stati svegliati da uno scavatore con punta a percussione pneumatica che eseguiva lavori su proprietà privata, in piena zona residenziale, in cui insistono anche molti b&b. Ovvero come fare scappare i turisti e non farli tornare mai più.

Complimenti alla amministrazione comunale ragusana per la illuminata politica di sviluppo del turismo.

Giovanni Giuffrida