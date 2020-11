A proposito di celiachia e contaminazioni

Buongiorno,

vi scrivo perché sono celiaca e ho notato che il vostro articolo sulla dieta senza glutine è poco preciso e passa dei messaggi errati.

Intanto per un celiaco togliere il glutine vuol dire eliminare anche le contaminazioni, quindi gli alimenti da controllare sono molti più di quelli da voi scritti e non basta guardare gli ingredienti. Per gli alimenti a rischio di contaminazioni occorre che ci sia sempre o la spiga barrata o la scritta senza glutine (la spiga barrata è un marchio ben preciso, per la legislazione europea basta la scritta senza glutine). Occorre anche stare attenti alla contaminazione sia in casa che quando si mangia fuori casa.

In secondo luogo, avete scritto correttamente segnalando che non ci sono studi che dimostrano che la dieta senza glutine sia più salutare, ma vi siete scordati di dire che è sconsigliato seguire la dieta senza glutine se non si hanno patologie per cui va eliminato.

Quello che dicono gli sportivi non ha rilevanza se i medici lo sconsigliano.

Solo per fare un esempio, la celiachia può essere diagnosticata solo se stai assumendo glutine, quindi togliere il glutine dalla dieta senza stare attento alle contaminazioni potrebbe portare a una mancata diagnosi nel caso la celiachia dovesse manifestarsi e in quel caso ci si provocherebbe danno senza saperlo. Ed è solo un esempio.