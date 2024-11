A Ragusa aumenta il randagismo, e il sindaco Cassì che fa?

agusa - Gentilissimo Sindaco di Ragusa e assessore di competenza,

mi permetto di contattarvi in qualità di cittadino preoccupato per la situazione del randagismo nella nostra città. Negli ultimi tempi, ho notato un aumento significativo della presenza di animali randagi, i quali evidenziano una carenza nella gestione, nel controllo di questa problematica e nel senso di civiltà che dimostra la nostra comunità. Le condizioni in cui versano questi animali sono inaccettabili: spesso si trovano in situazioni di degrado e malattia, senza alcun supporto o assistenza adeguata. È fondamentale che si attui un piano di intervento efficace che garantisca il benessere degli animali.

L’implementazione di programmi di sterilizzazione, controllo capillare dei cani presenti nelle varie fattorie, che favoriscono la riproduzione incontrollata di cuccioli che vengono poi abbandonati per strada, delle campagne di adozione e sensibilizzazione della cittadinanza, oltre a una maggiore collaborazione con le associazioni locali che si occupano di protezione animale sono ad oggi assolutamente disattese. Parlando con alcuni volontari si evince un totale disinteresse da parte dell’amministrazione comunale.

Caro Sindaco, il grado di civiltà di una popolazione si misura anche da come si gestisce questa problematica. Confido nella vostra disponibilità a prendere in considerazione queste proposte con i fatti e a migliorare la gestione del randagismo nella nostra città. In attesa di un vostro riscontro, porgo cordiali saluti.

Antonella, una cittadina amante degli animali.