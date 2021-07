A Ragusa gli stalli per auto dei disabili occupati da automobilisti sani

Ragusa - Buon giorno, sono un semplice cittadino Ragusano, purtroppo con disabilità. Volevo segnalare e se possibile fare qualche articolo sui parcheggi per disabili.

Sono pochissimi a Ragusa e provincia, specialmente nella zona balneare dove abito in estate zona casuzze e dintorni, ma la cosa più spiacevole è di trovarli sempre occupati da persone senza cartellino, senza nessun controllo dei vigili urbani e magari se li chiami non ti rispondono nemmeno. Per concludere, per noi disabili la vita è molto complicata, cercate di renderla un po più facile, grazie di cuore se il vostro giornale ci darà un piccolo aiuto. Vi mando una foto di ieri in cui dimostra l'accaduto.