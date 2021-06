A Ragusa hanno abbandonato Giggione

Ragusa - Ennesimo abbandono a Ragusa, ma questa volta si tratta di Giggione. Quest'opera buffa è stata creata per incentivare le sterilizzazioni, e per sensibilizzare la gente a non abbandonare animali e rifiuti.

Ricordiamo: un semplice abbandono non solo emotivamente ma anche fisicamente può “ annientare un cane”; da ciò, inoltre, scaturiranno future cucciolate sul territorio, abbandonate anch'esse da chi dovrebbe tutelarle, che moriranno per le varie malattie, o investiti sotto le auto, o peggio ancora accalappiati, per poi passare il resto della propria vita "se vita può definirsi" tra sbarre e cemento freddo, senza aver nessuna colpa se non quella, appunto, di essere stati abbandonati e traditi anche da chi diceva di amarli.

I numeri sono scandalosi, sia quelli dei decessi che dei cani finiti in strutture, dove ci sono più entrate che uscite e nelle quali, per mancanza di posti, vi sono molte deportazioni in “strutture lager” dove la salute e la vita del cane non ha nessun valore, dove si guarda solo e soltanto il prezzo al ribasso.

Dunque, abbandonarli significa condannarli a morte. Chiediamo quindi all'Amministrazione Locale che si inizi a fare sul territorio qualcosa di concreto, ricordando anche le promesse non mantenute, e che si dia VOCE IN CAPITOLO anche ad associazioni e volontari, importantissimo se si vuole risolvere un problema che oramai va avanti da troppo tempo.

Giggione è anche un monito contro l’abbandono dei rifiuti. Quintali di rifiuti vengono abbandonati ogni giorno sul nostro territorio, che causano gravissimi danni alla natura e alla nostra salute. Infine ringraziamo i privati cittadini, le associazioni organizzate e tutti coloro che giornalmente spendono tempo e denaro, per cercare di risolvere i suddetti problemi.

GRAZIE

I "volontari"

Marco Guastella

Roberta Garibotti

Veronica Di Lorenzo

Ilaria Battaglia