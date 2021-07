A Ragusa la panchina divelta, vicino al recipiente per la popò dei cani

Ragusa - Gentile redazione di Ragusanews,

vi invio questa foto che riguarda i sedili del salotto buono della città, via Roma (un posto dove io passo ogni giorno). Qualcuno, o l'amministrazione su richiesta (?), già da diverse settimane, ha divelto la panchina pubblica, spostandola a ridosso del recipiente degli escrementi per cani. Al posto del sedile ci sono adesso i tavolini di una panineria. Mi piacerebbe capire chi si siede in questa panchina. Non è singolare?