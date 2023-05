A Ragusa vogliamo fare turismo, ma a mezzanotte a Ibla non ci sono taxi

Ragusa - L'altra sera alle 23.50 abbiamo provato a reperire un taxi per 3 ospiti Londinesi del nostro ristorante, che dovevano fare rientro nel loro hotel a Modica. Nessun taxi disponibile, la storia si ripete, nonostante questo non sia un nostro disservizio, non si può capire la vergogna che ho provato, credo che anche in una zona periferica del Burundi si sarebbe trovato con più facilità...

Io non so di chi è la colpa (che puntualmente amministrazione e tassisti si rimbalzano), so solo che con gli ospiti dalla scorsa estate ci vergogniamo profondamente.

Bene, sta arrivando un NCC da Siracusa alla modica cifra di 150.00 euro per fare il servizio, un affare per tutti! Complimenti all'amministrazione e a tutto il comparto di tassisti, ncc e così via... Servizio radio taxi totalmente inutile, dopo oltre 10 chiamate sempre "nessun taxi disponibile".

Si prospetta una stagione dagli afflussi grandiosi, ma la città non sarà in grado di gestirli e via via si spegneranno le luci sugli iblei proprio per l'assenza di servizi ed infrastrutture.